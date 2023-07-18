Женская сборная России переиграла Иран в товарищеском матче

Сегодня, 18 июля, прошёл товарищеский матч, в котором встретились женские сборные России и Ирана. Матч был проведён в Новогорске. Главный судья встречи — Эльвира Нурмустафина (Казахстан). Сборная России оказалась сильнее иранок — 2:0.
Первый мяч в этой встрече отправила в сетку ворот Ирана защитник сборной России Екатерина Братко на 3-й добавленной к основному времени первого тайма минуте. Полузащитник Алёна Андреева удвоила преимущество на 51-й минуте.
Напомним, что женская сборная России по футболу провела второй подряд матч против сборной Ирана. Первый матч проходил 14 июля на стадионе «Центральный» в Казани. Тогда россиянки разгромили своих противников — 4:0. В том матче забитыми мячами отличились Алсу Абдуллина, Анна Беломытцева, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.
- 18 июля 2023
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