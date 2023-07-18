Дмитрий Кузнецов: ЦСКА играл лучше «Зенита» в Суперкубке, но хватит ли сил на весь сезон?

Бывший футболист ЦСКА, «Осасуны» и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов оценил игру армейцев в матче за Суперкубок России с «Зенитом» и поделился ожиданиями от предстоящего сезона для команды Владимира Федотова.
«ЦСКА играл лучше «Зенита» в Суперкубке. Это было видно по статистике, созданным моментам. Они спокойно справлялись с бразильской диаспорой. Это вдохновляет. Но хватит ли сил на весь чемпионат и Кубок?
Все команды усилились, ставят высокие задачи. Какую задачу ставит ЦСКА в новом сезоне? В том году усилился ЦСКА, усилился в «Локомотив» в перерыве после первого круга. «Спартак» сейчас усилился, «Краснодар» обновился. Думаю, «Динамо» будет конкурировать. Всё будет не так однозначно в этом году. Можно и не угадать с конкурентами «Зенита», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 18 июля 2023
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