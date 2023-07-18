В «Спартаке» резко высказались о срыве трансфера Эраковича из «Црвены Звезды»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал срыв трансфера защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Эракович? Вы знаете, что мы комментируем трансферы только по факту, когда они состоялись. Здесь могу сказать, что нам нужны сильные и волевые футболисты. При этом не нужны такие, которые меняют своё мнение каждый день», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки 22-летнего Эраковича у «Црвены Звезды». Прежде сообщалось, что защитник согласовал переход в «Спартак», а московский клуб достиг договорённости с сербским.

В прошлом сезоне Страхиня Эракович провёл 26 матчей за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии и отметился одной результативной передачей.