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В «Спартаке» рассказали об адаптации Хесуса Медины, перешедшего из ЦСКА

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об адаптации полузащитника Хесуса Медины в команде Гильермо Абаскаля.

«У Медины нормально идёт адаптация. Небольшое недомогание — это часть футбола. Но в плане общения в коллективе — с тренерским штабом и ребятам — проблем нет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

О переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» было объявлено 10 июля. В московской команде полузащитник будет выступать под 19-м номером.

Напомним, Медина присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами был рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.