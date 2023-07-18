Гладилин – об Эраковиче: у «Спартака» не должно быть обиды. «Зенит» лучше в плане селекции

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с возможным переходом защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский «Зенит» вместо московского клуба.

«Это чисто профессиональное дело. Здесь никакой обиды не должно быть. Просто сильнее работает селекционная служба «Зенита». Понятно, что «Спартаку» необходим центральный защитник. Но и «Зениту» на будущее тоже нужен хороший игрок оборон, и питерцы использовали правильную тактику. Они берут футболиста и ослабляют состав соперника. Это профессиональное решение, и никаких эмоций по этому поводу быть не должно.

«Зенит» перехватывает игроков у других клубов РПЛ? Никаких дополнительных подтекстов искать не надо. Идет селекционная работа. Это нормально. Значит, зенитовская команда, которая занимается трансферами, работает сильнее, чем армейская, спартаковская и локомотивская. Этим клубам надо сначала подписывать футболистов, а потом уже давать это в прессу. А то везде уже все раструбили, что такая-то команда хочет подписать игрока. А по факту «Зенит» еще до начала сезона обошел конкурентов в плане селекции. А если учесть, что у него есть поставленная игра и хороший подбор футболистов, с ним будет сложно соперничать», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».