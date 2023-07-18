Ольга Смородская: мы не увидим нового чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ — это точно
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Зенит» безальтернативно станет чемпионом России в следующем сезоне.
«Говорить о конкуренции с «Зенитом» невозможно. Мы не увидим нового чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ — это точно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, что сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд под руководством главного тренера Сергея Семака. В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга уверенно заняла первое место, набрав 70 очков.
У расположившегося на второй строчке в турнирной таблице ЦСКА было на 12 очков меньше. Третьей командой стал «Спартак», набравший 54 очка. «Локомотив» занял восьмое место с 45 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июля 2023
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:11
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:35
-
17:21
Партнерский контент