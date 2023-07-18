Ольга Смородская: мы не увидим нового чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ — это точно

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Зенит» безальтернативно станет чемпионом России в следующем сезоне.

«Говорить о конкуренции с «Зенитом» невозможно. Мы не увидим нового чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ — это точно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд под руководством главного тренера Сергея Семака. В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга уверенно заняла первое место, набрав 70 очков.

У расположившегося на второй строчке в турнирной таблице ЦСКА было на 12 очков меньше. Третьей командой стал «Спартак», набравший 54 очка. «Локомотив» занял восьмое место с 45 очками.