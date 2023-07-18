Почеттино — о Кайседо: «Челси» усердно работает над трансферами. Имена называть не буду

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не стал подтверждать интерес «синих» к полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо, но подчеркнул, что лондонский клуб усердно работает над приобретением новых футболистов.
«Вся наша команда очень усердно работает ради того, чтобы получить то, что мы хотим. Я не буду называть конкретных имён. Как многие клубы, мы работаем над подписанием игроков, способных усилить нашу команду», — приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что «Брайтон» отклонил второе предложение «Челси» по Кайседо в размере € 82 млн. В прошлом сезоне полузащитник отыграл 43 матча за «чаек» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт эквадорца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.
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