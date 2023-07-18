Тарасов заявил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России, а ныне игрок медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал, какие цели на Фонбет Кубок России ставит нынешний клуб игрока.
«Сложно сказать, довольны ли мы соперником в первом раунде — эту команду особо не знаю. Наш тренер сейчас [её] изучает, но никого из знакомых там нет. Готовимся в штатном режиме: начали проводить товарищеские игры, набирать форму после мини-отпуска. Достаточно серьёзно готовимся.
Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнёр и друг Саша T-killah (один из руководителей «Родины Медиа». — Прим. «Чемпионата») — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться её выполнить», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в первом раунде Кубка России соперником «Родины Медиа» стало вологодское «Динамо». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.
- 18 июля 2023
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