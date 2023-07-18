Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасов заявил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России

Тарасов заявил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России, а ныне игрок медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал, какие цели на Фонбет Кубок России ставит нынешний клуб игрока.

«Сложно сказать, довольны ли мы соперником в первом раунде — эту команду особо не знаю. Наш тренер сейчас [её] изучает, но никого из знакомых там нет. Готовимся в штатном режиме: начали проводить товарищеские игры, набирать форму после мини-отпуска. Достаточно серьёзно готовимся.

Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнёр и друг Саша T-killah (один из руководителей «Родины Медиа». — Прим. «Чемпионата») — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться её выполнить», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в первом раунде Кубка России соперником «Родины Медиа» стало вологодское «Динамо». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.

Материалы по теме
Стали известны соперники 2DROTS, «Амкала» и «Родины Медиа» в первом раунде Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023