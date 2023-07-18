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Гол Юрия Кендыша помог «Жальгирису» выйти во второй раунд Лиги чемпионов

Гол Юрия Кендыша помог «Жальгирису» выйти во второй раунд Лиги чемпионов
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Сегодня, 18 июля, прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Жальгирисом» и футбольным клубом «Струга». Игра состоялась на стадионе «Билянины Изворы» (Охрид, Северная Македония). Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Жальгирис».

Счёт в матче с пенальти открыл нападающий «Струги» Бесарт Ибраими на 11-й минуте. Белорусский полузащитник «Жальгириса» Юрий Кендыш отыграл один гол, а уже на 84-й минуте литовская команда забила ещё раз при помощи ошибки соперника. Автогол защитника Медзита Незири вывел «Жальгирис» во второй раунд Лиги Чемпионов — 2:1. Первый матч между командами, проходивший в Литве, завершился со счетом 0:0.

Отметим, что Кендыш отыграл весь матч с капитанской повязкой.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 июля 2023, вторник. 18:00 МСК
Струга
Струга, Северная Македония
Окончен
1 : 2
Жальгирис
Вильнюс, Литва
1:0 Ибраими – 76'   1:1 Кендыш – 78'   1:2 Незири – 84'
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