Гол Юрия Кендыша помог «Жальгирису» выйти во второй раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 18 июля, прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Жальгирисом» и футбольным клубом «Струга». Игра состоялась на стадионе «Билянины Изворы» (Охрид, Северная Македония). Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Жальгирис».

Счёт в матче с пенальти открыл нападающий «Струги» Бесарт Ибраими на 11-й минуте. Белорусский полузащитник «Жальгириса» Юрий Кендыш отыграл один гол, а уже на 84-й минуте литовская команда забила ещё раз при помощи ошибки соперника. Автогол защитника Медзита Незири вывел «Жальгирис» во второй раунд Лиги Чемпионов — 2:1. Первый матч между командами, проходивший в Литве, завершился со счетом 0:0.

Отметим, что Кендыш отыграл весь матч с капитанской повязкой.