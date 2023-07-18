Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года — MD

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в парижском клубе до следующего лета и может даже продлить контракт до 2025 года, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» полон решимости не позволить французу уйти бесплатно и намерен продать игрока этим летом, если он не продлит свой контракт. Однако, по информации источника, этого не произойдёт, и Мбаппе останется в клубе до следующего лета. Также сообщается, что Килиан может продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года, что позволит клубу получить трансферную плату следующим летом, а не потерять его бесплатно.

Мадридский «Реал», несомненно, будет очень раздражён поведением Мбаппе, если он решит продлить своё пребывание в парижском клубе — даже если это будет сделано только ради того, чтобы они заплатили за него трансферную плату. Они, несомненно, помнят о прошлогодней неудаче с его трансфером, а сейчас ситуация с переходом Килиана снова затягивается.