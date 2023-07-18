Булыкин высказался насчёт зарплат российских футболистов

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что многие отечественные игроки получают оклады, абсолютно не соответствующие их классу.

«Если понизить оклады, а за выполнение определённых задач выписывать премии, люди станут относиться к делу профессиональнее. Такая система отлично себя зарекомендовала в ЦСКА. Молодёжь должна биться за деньги, а не получать большие контракты, сидя на лавке. Бонусы побуждают не сидеть в запасе, ведь если ты хорошо тренируешься, то у тебя больше шансов попасть в состав и заработать очередное поощрение.

Тогда будет нешуточная конкуренция. А у нас все понимают, что даже если полируешь скамейку, на карту придёт фиксированная сумма. Можно ввести премиальные, например, за выполнение определённых задач на сезон. Тогда всей команде придётся сражаться ради достижения цели», — приводит слова Булыкина RT.