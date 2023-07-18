Франко Камоцци: «Спартак» созрел и должен навязать борьбу «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Итальянский агент Франко Камоцци считает, что «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за титул в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ожиданий от нового сезона РПЛ? Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство. Команда созрела и должна навязать борьбу «Зениту», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит», набрав 70 очков по итогам 30-ти проведённых встреч. Вторая строчка досталась московскому ЦСКА, третьим стал «Спартак». Красно-белые набрали 54 очка.

Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем против «Оренбурга» на «Открытие Банк Арена» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.