«Аль-Хиляль» намерен предложить € 50 млн за нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса
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Колумбийский нападающий «Ливерпуля» Луис Диас привлёк внимание саудовского клуба «Аль-Хиляль», сообщает Record.
По сведениям источника, в своей команде игрока мерсисайдцев очень хочет видеть главный тренер Жорже Жезуш, который и настаивает на трансфере колумбийца. Отмечается, что предложение в размере € 50 млн, скорее всего, «Ливерпулем» будет отклонено, но вместе с тем подчёркивается, что «Аль-Хиляль» отказываться от приобретения Диаса не собирается. «Красные» оценивают Луиса в € 75 млн.
В прошлом сезоне колумбийский нападающий провёл за «Ливерпуль» 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативных передачи. Ранее в своей карьере футболист выступал за «Порту», «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью».
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