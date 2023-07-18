«Аль-Хиляль» намерен предложить € 50 млн за нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса

Колумбийский нападающий «Ливерпуля» Луис Диас привлёк внимание саудовского клуба «Аль-Хиляль», сообщает Record.

По сведениям источника, в своей команде игрока мерсисайдцев очень хочет видеть главный тренер Жорже Жезуш, который и настаивает на трансфере колумбийца. Отмечается, что предложение в размере € 50 млн, скорее всего, «Ливерпулем» будет отклонено, но вместе с тем подчёркивается, что «Аль-Хиляль» отказываться от приобретения Диаса не собирается. «Красные» оценивают Луиса в € 75 млн.

В прошлом сезоне колумбийский нападающий провёл за «Ливерпуль» 17 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативных передачи. Ранее в своей карьере футболист выступал за «Порту», «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью».