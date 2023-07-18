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«Локомотив» раскрыл задачи команды на сезон-2023/2024

«Локомотив» раскрыл задачи команды на сезон-2023/2024
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Футбольный клуб «Локомотив» огласил цели команды на следующий сезон в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

Согласно сообщению пресс-службы «Локомотива», в преддверии старта нового сезона на тренировочной базе в Баковке прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренерского и административного штабов главной команды.

В ходе общения председатель Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Дмитриевич Нагорных и генеральный директор клуба Владимир Валерьевич Леонченко поблагодарили футболистов, тренеров, сотрудников базы в Баковке, медицинский и административный штабы команды за качественно выполненную работу в летнее межсезонье. Все задачи по ходу проведенных сборов были выполнены.

Кроме того, были озвучены цели железнодорожников на следующий сезон: в чемпионате России команде Галактионова следует бороться за место в тройке лучших, в Кубке России – за попадание в финал.

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