«Локомотив» раскрыл задачи команды на сезон-2023/2024

Футбольный клуб «Локомотив» огласил цели команды на следующий сезон в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.
Согласно сообщению пресс-службы «Локомотива», в преддверии старта нового сезона на тренировочной базе в Баковке прошла встреча руководства клуба, футболистов, тренерского и административного штабов главной команды.
В ходе общения председатель Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Дмитриевич Нагорных и генеральный директор клуба Владимир Валерьевич Леонченко поблагодарили футболистов, тренеров, сотрудников базы в Баковке, медицинский и административный штабы команды за качественно выполненную работу в летнее межсезонье. Все задачи по ходу проведенных сборов были выполнены.
Кроме того, были озвучены цели железнодорожников на следующий сезон: в чемпионате России команде Галактионова следует бороться за место в тройке лучших, в Кубке России – за попадание в финал.
- 18 июля 2023
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