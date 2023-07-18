Бонгонда дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче с «Нефтчи»

Нападающий Тео Бонгонда дебютировал за красно-белых, появившись на поле со скамейки запасных в товарищеском матче с «Нефтчи».
27-летний форвард вышел на поле стадиона «Открытие Банк Арена» на 64-й минуте матча, когда главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сделал пять замен сразу. К этой минуте в товарищеской игре между красно-белым и «Нефтчи» ведёт «Спартак» со счётом 2:0. Первый гол забил Павел Мелёшин на 34-й минуте, а через пару минут красно-белые увеличили преимущество усилиями Квинси Промес с передачи Антона Зиньковского.
Свой предыдущий товарищеский матч — с «Акроном» — «Спартак» сыграл вничью со счётом 1:1. Гол в составе красно-белых в той встрече забил россиянин Павел Мелёшин.
Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем против «Оренбурга» на «Открытие Банк Арена» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
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