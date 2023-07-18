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«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» со счётом 27:0 в товарищеском матче

«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» со счётом 27:0 в товарищеском матче
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Мюнхенская «Бавария» не оставила никаких шансов немецкому любительскому клубу «Роттах-Эгерн», выиграв товарищескую встречу с разгромным счётом — 27:0.

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