Вратарь «Аякса» Рульи может вернуться в «Вильярреал» всего через полгода после ухода

Голкипер «Аякса» и сборной Аргентины Херонимо Рульи может вернуться в испанский «Вильярреал». Он перешёл в нидерландский клуб из «жёлтой субмарины» всего полгода назад, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, испанский клуб активно ищет нового вратаря этим летом, и после неудачи с подписанием Доминика Ливаковича они могут вернуть в команду Херонимо Рульи. Аргентинец открыт к уходу из «Аякса» этим летом, хотя пришёл в клуб всего полгода назад. Стороны уже начали вести переговоры, которые сейчас находятся на активной стадии.
В минувшем сезоне 31-летний аргентинский голкипер провёл 19 матчей за «Аякс» в рамках регулярного чемпионата, в которых пропустил 20 мячей. Действующий контракт Рульи с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 10 млн.
- 18 июля 2023
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