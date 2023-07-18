Жорди Альба перешёл в «Интер Майами» — Романо

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба стал игроком «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, испанский футболист станет следующим подписанием американского клуба и воссоединится с бывшими одноклубниками Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. Все пункты соглашения были полностью согласованы, оставалось дождаться финальных деталей и подписания контракта, после чего о сделке должны объявить официально. Это подтвердил и президент «Интер Майами».
В прошлом сезоне Жорди Альба сыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.
- 18 июля 2023
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