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«Барселона» хочет подписать Гарри Кейна следующим летом

«Барселона» хочет подписать Гарри Кейна следующим летом
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29-летний нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может стать игроком «Барселоны» следующим летом, сообщает The Athletic.

По информации источника, несмотря на серьёзный интерес к английскому форварду этим летом со стороны ряда европейских топ-клубов во главе с мюнхенской «Баварией», уже сделавшей предложение по игроку, есть вероятность, что Кейн останется в составе «шпор» на следующий сезон. При таком раскладе, учитывая, что через год контракт Гарри истечёт, «Барселона» приложит все усилия, чтобы подписать его свободным агентом. Англичанин открыт к уходу из «Тоттенхэма», а в руководстве сине-гранатовых знают, что они могут стать привлекательным проектом для форварда. Однако сделка в любом случае будет крайне сложной для каталонцев, поскольку вряд ли они смогут соревноваться с другими клубами в финансовом плане.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

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