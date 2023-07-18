Гендиректор «Спартака» сообщил, что новую форму для команды изготовили в Китае

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал новую форму команды, а также рассказал о её производителе.
«У меня нет деталей по внешнему виду формы — она приехала в самый последний момент. Мы получили её прямо перед матчем. Расположение спонсоров на форме ещё может поменяться, поэтому на данный момент не могу прокомментировать. Физически шили ей в Китае.
Сейчас сложно комментировать какую-то ситуацию с производителями формы. Хотелось бы работать с самыми лучшими производителями. Но компании принципиально не поставляют формы на российский рынок. Не хотелось бы сделать самим свою форму? Теоретически можно пойти по этому сценарию. Вопрос не только в дизайне. С точки зрения игроков, это комфорт и удобство. Есть вопросы на тему, кто будет производить эту форму. Должно быть сделано качественно. Посмотрим, будет ли третий комплект. Есть идея третьего комплекта — она достаточно интересная», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 18 июля 2023
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