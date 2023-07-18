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Гендиректор «Спартака»: мы уже потратили в летнее ТО € 17 млн? Цифра не в разы, но меньше

Гендиректор «Спартака»: мы уже потратили в летнее ТО € 17 млн? Цифра не в разы, но меньше
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансферную политику клуба.

«В летнее ТО «Спартак» потратили уже 17 миллионов евро? Неправильно понимаете. Эта цифра не в разы, но меньше. Есть цель построить команду, которая будет способна бороться за самые высокие места. Есть наценка, чтобы привезти футболиста из Европы в Россию. Не только у нас, а у любого российского клуба, который пытается привезти сильного футболиста. С другой стороны, для нас главное — усилить «Спартак». Если эти футболисты усилят «Спартак», значит мы не ошиблись. Если они не заиграют, то это наша ошибка», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, прошлый сезон «Спартак» завершил на 3-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 54 очка в 30 играх.

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