Гендиректор «Спартака» ответил, как отреагирует, если ЦСКА захочет купить лидера клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какой будет реакция клуба, если ЦСКА захочет приобрести одного из главных лидеров красно-белых.
«Как отреагирую, если ЦСКА предложит деньги за одного из главных лидеров и игрок будет готов перейти? Я думаю, мы откажемся от такого варианта. Мы хотим сохранить наших лидеров и занимать самые высокие места. В разных ситуациях и в разных командах разные приоритеты. Для нас сейчас приоритет — собрать самую сильную команду», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, этим летом в «Спартак» перешёл полузащитник Хесус Медина, ранее выступавший за ЦСКА. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
- 18 июля 2023
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