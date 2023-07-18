Гендир «Спартака»: наша стратегия — костяк из российских игроков, усиленный легионерами

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о трансферной политике красно-белых в летнее трансферное окно.
«У «Зенита» в сезоне может выйти 10 бразильских футболистов: допускаю ли, что у «Спартака» может выйти 10 легионеров в старте? В ближайшее время не допускаю, потому что наша осознанная стратегия — это костяк из российских игроков, усиленный легионерами.
Интересуемся только иностранными игроками? Я настаиваю, что у нас есть российский костяк. Мы интересуемся не только иностранцами. Просто на те позиции, которые нам нужны, мы не нашли российских игроков, способных усилить клуб. Мотивация новичков — красно-белые цвета или деньги? Я бы не утрировал красно-белый дух — они только погружаются в него. Финансовые условия имеет для них значение, но для меня главное, чтобы они выкладывались на поле. Если они будут нормально играть, забивать голы и отдавать передачи, то болельщики не будут возмущены», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 18 июля 2023
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