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Жоау Феликс — о своём будущем: я бы хотел играть за «Барселону»

Жоау Феликс — о своём будущем: я бы хотел играть за «Барселону»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс хочет играть за каталонскую «Барселону», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Я бы хотел играть за «Барселону». Этот клуб был всегда на первом месте для меня, и я хотел бы присоединиться к каталонцам. Быть игроком «Барселоны» — моя детская мечта. Если это произойдёт, то моя мечта станет явью», — приводит слова Феликса Фабрицио Романо.

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