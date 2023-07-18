Жоау Феликс — о своём будущем: я бы хотел играть за «Барселону»
Поделиться
Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс хочет играть за каталонскую «Барселону», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
«Я бы хотел играть за «Барселону». Этот клуб был всегда на первом месте для меня, и я хотел бы присоединиться к каталонцам. Быть игроком «Барселоны» — моя детская мечта. Если это произойдёт, то моя мечта станет явью», — приводит слова Феликса Фабрицио Романо.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:13
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:58
-
21:44
-
21:36
-
21:29
-
21:19
-
21:13
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:40
Партнерский контент