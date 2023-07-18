Жоау Феликс — о своём будущем: я бы хотел играть за «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс хочет играть за каталонскую «Барселону», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

«Я бы хотел играть за «Барселону». Этот клуб был всегда на первом месте для меня, и я хотел бы присоединиться к каталонцам. Быть игроком «Барселоны» — моя детская мечта. Если это произойдёт, то моя мечта станет явью», — приводит слова Феликса Фабрицио Романо.