«Мнение, которое не всем понравится». Гендиректор «Спартака» высказался о «Зените»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал действия «Зенита» на российском трансферном рынке.
«Как бы мог прокомментировать то, как ведёт себя «Зенит» на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится. Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками — через это растёт мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.
У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 18 июля 2023
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