Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мнение, которое не всем понравится». Гендиректор «Спартака» высказался о «Зените»

«Мнение, которое не всем понравится». Гендиректор «Спартака» высказался о «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал действия «Зенита» на российском трансферном рынке.

«Как бы мог прокомментировать то, как ведёт себя «Зенит» на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится. Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить привозить крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками — через это растёт мастерство. Хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

У нас есть команда, которая может себе позволить покупать футболистов только для того, чтобы эти сильные футболисты не перешли в другие команды? Не знаю, зачем они покупают футболистов. Это лучше спросить у представителей «Зенита», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Материалы по теме
Гендир «Спартака»: наша стратегия — костяк из российских игроков, усиленный легионерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023