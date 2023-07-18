Тео Бонгонда объяснил, почему решил перейти в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, почему принял решение присоединиться к красно-белым.

«Я знал, что переговоры с «Кадисом» проходили непросто — они не хотели меня отпускать. Но «Спартак» был настойчив. Для меня это стало неким сигналом, что на меня здесь рассчитывают.

Я хотел пойти в ту команду, которая мне подходит. В своей карьере я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб, который меня приглашает.

Я не боюсь конкуренции. Во всех клубах у меня всегда были сильные конкуренты. «Спартак» — не исключение. Что касается «Спартака», то перед переходом я понял, что это клуб с большой историей, и мне здесь будет интересно», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.