Тео Бонгонда объяснил, почему решил перейти в «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, почему принял решение присоединиться к красно-белым.
«Я знал, что переговоры с «Кадисом» проходили непросто — они не хотели меня отпускать. Но «Спартак» был настойчив. Для меня это стало неким сигналом, что на меня здесь рассчитывают.
Я хотел пойти в ту команду, которая мне подходит. В своей карьере я всегда принимал решения исходя из того, насколько настойчив клуб, который меня приглашает.
Я не боюсь конкуренции. Во всех клубах у меня всегда были сильные конкуренты. «Спартак» — не исключение. Что касается «Спартака», то перед переходом я понял, что это клуб с большой историей, и мне здесь будет интересно», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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