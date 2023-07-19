Защитник «Челси» Кукурелья — о Кайседо: думаю, он хочет перейти к нам

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья считает, что футболист «Брайтона» Мойсес Кайседо хотел бы присоединиться к команде главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.
«Я думаю, он хочет перейти сюда, в «Челси», я много раз читал об этом в СМИ. У меня с ним хорошие отношения, он хороший полузащитник — и если он перейдёт к нам, я думаю, тогда мы получим топового полузащитника на долгие годы», — приводит слова Кукурельи инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее в июле сообщалось, что «Брайтон» отклонил второе предложение «Челси» по Кайседо в размере € 82 млн. В прошлом сезоне полузащитник отыграл 43 матча за «чаек» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт эквадорца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.
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