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Защитник «Челси» Кукурелья — о Кайседо: думаю, он хочет перейти к нам

Защитник «Челси» Кукурелья — о Кайседо: думаю, он хочет перейти к нам
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Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья считает, что футболист «Брайтона» Мойсес Кайседо хотел бы присоединиться к команде главного тренера «синих» Маурисио Почеттино.

«Я думаю, он хочет перейти сюда, в «Челси», я много раз читал об этом в СМИ. У меня с ним хорошие отношения, он хороший полузащитник — и если он перейдёт к нам, я думаю, тогда мы получим топового полузащитника на долгие годы», — приводит слова Кукурельи инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее в июле сообщалось, что «Брайтон» отклонил второе предложение «Челси» по Кайседо в размере € 82 млн. В прошлом сезоне полузащитник отыграл 43 матча за «чаек» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт эквадорца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

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