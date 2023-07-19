Лига чемпионов: результаты матчей 18 июля, турнирная сетка

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Вчера, 18 июля прошла часть ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Возглавляемый экс-тренером «Спартака» Дмитрием Гунько «Урарту» с минимальным отрывом (3:2) обыграл боснийский «Зриньски», также белорусский БАТЭ уверенно обыграл албанский «Партизани» (2:0).

Результаты ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Струга» — «Жальгирис» — 1:2 (1:2 по итогам двух встреч).

«Маккаби Х» — «Хамрун Спартанс» — 2:1 (6:1 по итогам двух встреч).

«Флора» — «Ракув» — 0:3 (0:4 по итогам двух встреч).

«Шериф» — «Фарул» — 3:0 (3:1 по итогам двух встреч).

«Зриньски» — «Урарту» — 2:3 (3:3 по итогам двух встреч, 4:3 по пенальти).

БАТЭ — «Партизани» — 2:0 (3:1 по итогам двух встреч).

«ТНС» — «Хеккен» — 0:2 (1:5 по итогам двух встреч).

«Брейдаблик» — «Шэмрок Роверс» — 2:1 (3:1 по итогам двух встреч).

Во втором квалификационном раунде сформировались следующие пары:

«Жальгирис» — «Галатасарай»

«Шериф» — «Маккаби Х»

«Брейдаблик» — «Копенгаген»

«Днепр-1» — «Панатинаикос»

«Серветт» — «Генк»

«Арис» — БАТЭ