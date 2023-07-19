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Определился первый клуб, вылетевший из еврокубков в сезоне-2023/2024

Определился первый клуб, вылетевший из еврокубков в сезоне-2023/2024
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«Домжале», несмотря на победу в гостевом матче Лиги конференций с «Бальцаном», закончил свои выступления в турнире. Словенцы уступили по сумме двух встреч и стали первой командой в сезоне-2023/2024, вылетевшей из еврокубков.

18 июля прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между мальтийским «Бальцаном» и словенским «Домжале». Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 3:1, тогда как в первом матче словенцы уступили сопернику со счётом 1:4.

«Домжале» вёл в счёте на протяжении большей части игры. При 3:0 в пользу словенцев матч перетёк в дополнительное время, где «Бальцан» забил решающий мяч, сумев пройти во второй раунд квалификационного раунда Лиги конференций.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
18 июля 2023, вторник. 20:30 МСК
Бальцан
Бальцан, Мальта
Окончен
1 : 3
ДВ
Домжале
Домжале, Словения
0:1 Nwankwo – 44'   0:2 Пишек – 63'   0:3 Ковачевич – 73'   1:3 Andre – 94'
Удаления: Andre – 98' / нет
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