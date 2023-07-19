Определился первый клуб, вылетевший из еврокубков в сезоне-2023/2024

«Домжале», несмотря на победу в гостевом матче Лиги конференций с «Бальцаном», закончил свои выступления в турнире. Словенцы уступили по сумме двух встреч и стали первой командой в сезоне-2023/2024, вылетевшей из еврокубков.

18 июля прошёл ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между мальтийским «Бальцаном» и словенским «Домжале». Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 3:1, тогда как в первом матче словенцы уступили сопернику со счётом 1:4.

«Домжале» вёл в счёте на протяжении большей части игры. При 3:0 в пользу словенцев матч перетёк в дополнительное время, где «Бальцан» забил решающий мяч, сумев пройти во второй раунд квалификационного раунда Лиги конференций.