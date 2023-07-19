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Новый спортивный директор «Ювентуса» высказался о возможном подписании Лукаку в клуб

Новый спортивный директор «Ювентуса» высказался о возможном подписании Лукаку в клуб
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Технический директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джинтоли высказался о возможном подписании нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

«Лукаку? На текущий момент мы находимся на начальном этапе сбора информации обо всех кандидатах. Мы рассчитываем на Влаховича, Кьезу, Кина, Милика. Фанаты не хотят видеть Лукаку в команде? Сейчас мы не должны беспокоиться о последствиях того, чего не случилось», — приводит слова Джинтоли журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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