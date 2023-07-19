«Много курил кальян». Бывший игрок МЛС высмеял слова Криштиану Роналду о саудовской лиге

Бывший футболист МЛС Майкл Лау высмеял слова португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о саудовской лиге.

«Роналду слишком много курил кальян. Заявление о том, что саудовский чемпионат превзойдёт европейские лиги, смехотворно.

Это произошло сразу после презентации Лионеля Месси. Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Криштиану Роналду. Всё дело в Месси и его значимости», – приводит слова Лау Goal со ссылкой на эфир CBS Sports.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС, где выступает Лионель Месси.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

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