Аль-Хелаифи: кто не хочет играть за «ПСЖ» – должен уйти

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с игроками парижской команды, которые тренируются под руководством Луиса Энрике. Он произнёс перед ними 15-минутную речь, где предложил уйти тем, кто не хочет играть за парижан.
«Никто не может быть выше клуба, даже я, и того, кто не хочет играть за эту футболку, не должно быть здесь, ему следует уйти. Клуб построил в Пуасси лучшие в мире объекты для развития игроков, так что такому нет оправдания. Мы должны сосредоточиться на игре, и тогда результаты придут, мы сможем показывать отличный футбол. Вы должны ответить взаимностью на поддержку болельщиков и клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Альфредо Педулла на своём сайте.
Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на данный момент не подписал с клубом новый контракт. По действующему соглашению, он должен отыграть за парижан ещё сезон, но затем сможет уйти из команды в качестве свободного агента.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
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