«ПСЖ» намерен побороться за Хёйлунна с «МЮ»

«ПСЖ» решил вступить в борьбу за переход 20-летнего датского нападающего Расмуса Хёйлунна, сообщает The Athletic. «Аталанта», которой принадлежит форвард, хочет получить от его продажи € 100 млн ($ 112,4 млн).
Главным претендентом на Хёйлунна считается «Манчестер Юнайтед», уже достигший личной договорённости с футболистом. Однако английский клуб предлагал за игрока € 70 млн ($ 76 млн) и отказывается платить требуемую «Аталантой» сумму. «ПСЖ» может повысить сумме трансфера, чтобы перехватить датчанина себе.
В прошлом сезоне Хёйлунн сыграл за «Аталанту» 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Он перешёл в итальянский клуб в конце августа, а на старте сезона успел также провести восемь матчей за «Штурм» из Граца. В которых забил шесть мячей.
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