Луис Суарес договаривается с «Гремио» об уходе из клуба, он хочет играть в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес не может договориться с руководством бразильского клуба о компенсации за расторжение контракта.

Как сообщает ESPN, Суарес готов вернуть в общей сложности $ 10 млн своего заработка, чтобы покинуть клуб, но «Гремио» также хочет гарантий того, что уругваец не будет играть ни в одном другом клубе в 2023 году. Отмечается, что 36-летний форвард очень хочет присоединиться к своим бывшим одноклубникам по «Барселоне» Лионелю Месси и Серхио Бускетсу в «Интер Майами».

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.