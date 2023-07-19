Луис Суарес договаривается с «Гремио» об уходе из клуба, он хочет играть в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес не может договориться с руководством бразильского клуба о компенсации за расторжение контракта.
Как сообщает ESPN, Суарес готов вернуть в общей сложности $ 10 млн своего заработка, чтобы покинуть клуб, но «Гремио» также хочет гарантий того, что уругваец не будет играть ни в одном другом клубе в 2023 году. Отмечается, что 36-летний форвард очень хочет присоединиться к своим бывшим одноклубникам по «Барселоне» Лионелю Месси и Серхио Бускетсу в «Интер Майами».
Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.
- 19 июля 2023
-
04:01
-
03:56
-
03:50
-
03:42
-
03:37
-
02:52
-
02:41
-
02:39
-
02:27
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:23
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:04
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:00