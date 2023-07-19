Новый главный тренер «Челси» Почеттино оценил перспективы Михаила Мудрика в команде

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение об украинском вингере команды Михаиле Мудрике.
«Я много разговаривал со всеми футболистами. Я вижу, что он очень хороший парень, всё ещё очень молодой и с невероятным потенциалом. Самое главное — это завоевать доверие. Молодые игроки должны понимать нас и наши требования. Они должны понимать, есть ли у них возможность быть в стартовом составе», — приводит слова Почеттино Football London.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Контрактное соглашение украинца с лондонским клубом рассчитано до 2031 года.
В прошлом сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. По итогам прошлого сезона лондонцы финишировали на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале:
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