Уэйн Руни назвал фаворитов на победу в предстоящем сезоне АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что в следующем сезоне АПЛ «Арсенал» навяжет борьбу «Манчестер Сити» за чемпионство.

«Я считаю, что «Арсенал» провёл фантастический сезон. Они сделали огромный шаг, и их новые подписания дают им толчок, чтобы бросить вызов «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», «Челси» и, надеюсь, «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будут лучше.

«Арсенал» сделал несколько отличных подписаний, и они снова будут бороться за победу в АПЛ. Я думаю, что Артета проделал невероятную работу: он привёл команду к победе в Кубке Англии в первом сезоне и действительно напряг «Сити» в прошлом сезоне», — цитирует Руни Sky Sports.

В минувшем сезоне АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», а тройку замкнул «Манчестер Юнайтед».