Фанатское объединение «Интера» раскритиковало Лукаку за его возможный переход в «Ювентус»

Организация болельщиков «Интера» Curva Nord раскритиковала бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в связи с возможным переходом игрока в «Ювентус».
«Тот, кто однажды предал, сделает это ещё раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их природы.
Да, потому что ты, Ромелу, предал всех нас, которые защищали тебя в ходе плохого периода. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, унижали тебя.
Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как трусливый дешёвый наёмник, продаёшь себя самой высокой цене. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, позорник», – написано в заявлении Curva Nord.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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