Бекхэм: могу заплакать, когда увижу, что Месси выходит на поле

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ожидает, что нападающий Лионель Месси впервые сыграет за новую команду 21 июля в матче Кубка лиг с мексиканским «Крус Асулем». Также он предположил, какие эмоции испытает, когда увидит появление аргентинского форварда на поле.

«Мы не знаем, начнёт ли Лео игру с самого начала или же выйдет по ходу. Потому что, думаю, что ему нужно быть готовым. Мы должны защитить его и убедиться, что он готов, потому что у него был отпуск. Он уже неделю в Майами, очень усердно тренируется и отлично выглядит. Поэтому я думаю, что Лео и главный тренер Тата Мартино вместе решат, когда он будет играть и когда выйдет на поле в пятницу. Но атмосфера здесь будет невероятной, и, надеюсь, мы победим.

Я могу заплакать, когда увижу, как он выходит на поле. Чем старше становлюсь, тем я более эмоционален. Я смотрю на своих детей — меня переполняют эмоции, я разговариваю с ними и со своей женой — меня переполняют эмоции. В тот момент, когда увижу, как Лео выходит на поле на глазах у наших болельщиков, на глазах у этой нации… Не знаю, я точно буду эмоционален», — приводит слова Бекхэма ESPN.

Матч с «Крус Асулем» должен стать первым для Месси после перехода в американский клуб из «ПСЖ».