Владелец «Интер Майами» рассказал о значимости первого матча Месси с командой из Мексики

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о значимости для мировой аудитории первого матча Лионеля Месси за команду. 21 июля клуб из Флориды сыграет в Кубке лиг с мексиканским «Крус Асулем».
«Пятничный матч против «Крус Асуля» будет очень важен для нас, потому что мы ожидаем дебюта Лионеля и Буси (Месси и Бускетса — Прим. «Чемпионата»). Мы стремимся повысить свой уровень и нацеливаемся на лучшие результаты. Но нам также нужно, чтобы Лионель и Тата (новый главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино — Прим. «Чемпионата») чувствовали себя хорошо и помогаем им акклиматизироваться в городе и клубе.
Лично мне нравится, что первая игра Месси будет против команды из мексиканской лиги — это для мировой аудитории. И я надеюсь, что Мексика и Соединённые Штаты смогут насладиться этим историческим событием и отпраздновать его», — приводит слова Маса ESPN.
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