Булыкин: у всех есть шансы опередить «Зенит», но на дистанции их качества перевешивают

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что соперники «Зенита» по Российской Премьер-Лиге могут получить возможность опередить сине-бело-голубых в следующем сезоне.

«В команде («Зените». — Прим. Чемпионата) собраны очень хорошие легионеры, а также имеется длинная скамейка. У клуба есть возможность подписывать и сильных отечественных игроков. А Семак отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке. Это и помогает штамповать победы. В то же время Кубок России они не взяли. И это показало: у всех есть шансы обыграть петербуржцев, однако на длинной дистанции их сильные качества работают. Что должно произойти, чтобы «Зенит» прервал свою серию? В составе команды есть пара системообразующих исполнителей, чей уход создаст команде серьёзные проблемы. Плюс в следующем сезоне им будет сложнее держать заданную высокую планку. Те же бразильцы вполне могут расслабиться. Как я уже говорил, в отсутствие еврокубков у них не останется прежнего запала. Говоря о лидерах, в первую очередь имею в виду Клаудиньо и Малкома. Если они дадут слабину или получат травмы, сине-бело-голубые начнут показывать совсем иной футбол и у преследователей появятся шансы», — приводит слова Булыкина RT.