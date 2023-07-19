В «Интер Майами» высказались о возможном подписании Луиса Суареса
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Президент «Интер Майами» Хорхе Мас опроверг, что клуб ведёт переговоры по трансферу нападающего «Гремио» Луиса Суареса.
«Луис — феноменальный игрок, у него хорошие взаимоотношения с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Лионелем Месси. Однако он футболист «Гремио», и я уважаю его контракт. Было много разговоров, но мы не ведём переговоры ни с Луисом, ни с его клубом», — приводит слова Маса TyC Sports.
Ранее сообщалось, что Суарес ведёт переговоры с «Гремио» о расторжении контракта, так как хочет играть за «Интер Майами» со своими бывшими одноклубниками по «Барселоне». Контракт нападающего с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года. За «Барселону» Суарес выступал с 2014 по 2020 год.
Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио». Видеоролик:
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