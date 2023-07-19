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Дмитрий Булыкин рассказал о своём сорвавшемся переходе в АПЛ

Дмитрий Булыкин рассказал о своём сорвавшемся переходе в АПЛ
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал историю, из-за чего он не переехал в Английскую Премьер-лигу.

«У меня в своё время так сорвался переход в АПЛ. Не хватило матчей за сборную России, из-за чего не дали рабочую визу. Это тоже вариант. Но там крутятся настолько серьёзные средства, что нет нужды привозить некачественных иностранцев. Если у нас в стране ввести подобные требования, никто не приедет в РПЛ. Только серьёзные исполнители им соответствуют, и они потребуют соответствующие условия. Более того, клубам из России необходимо платить ещё больше, ведь ехать к нам — идти на понижение. То есть люди придут за деньгами, снизят требования к себе, а потом будут рассказывать, насколько низок уровень лиги», — приводит слова Булыкина RT.

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