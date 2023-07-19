«МЮ» может предложить Эвансу более длительный контракт, игрок понравился тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» может предложить Джонни Эвансу более длительный контракт, сообщает The Times.

По информации источника, игрок занимался и с академией клуба, и с основным составом. Футболист впечатлил главного тренера команды Эрика тен Хага. По этой причине Эвансу могут предложить более длительный контракт. Сейчас же с ним подписали краткосрочное соглашение.

Эванс — воспитанник системы «Ман Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» североирландский защитник дебютировал 26 сентября 2007 года в матче Кубка английской лиги с «Ковентри Сити». В последние годы Джонни выступал за «Лестер», который по итогам сезона-2022/2023 покинул высшую английскую лигу, а сам Эванс получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта.