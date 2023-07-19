Лионель Месси показал снимки со своей первой тренировки в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси провёл свою первую тренировку за новый клуб «Интер Майами». После первого занятия форвард поделился снимками в социальной сети.
Фото: «Интер Майами»
Фото: «Интер Майами»
Также в занятии принял участие бывший одноклубник аргентинца Серхио Бускетс, который тоже перешёл в клуб из США этим летом.
Отметим, что оба футболиста были представлены в качестве новых игроков «Интер Майами» позавчера, 16 июля. И Месси, и Бускетс перешли в команду на правах свободного агента, так как их контракты с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно истекли 30 июня 2023 года.
Месси с Бускетсом долгое время играли вместе за «Барселону», выиграв свыше двух десятков трофеев. Месси покинул клуб в 2021-м и на два сезона отправился в «ПСЖ». Бускетс же всю взрослую карьеру до нынешнего момента провёл в составе родного клуба.
- 19 июля 2023
-
07:02
-
06:34
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:06
-
05:59
-
05:39
-
05:35
-
05:28
-
05:20
-
05:17
-
05:15
-
05:02
-
04:52
-
04:30
-
04:18
-
04:10
-
04:01
-
03:56
-
03:50
-
03:42
-
03:37
-
02:52
-
02:41
-
02:39
-
02:27
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:23
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:33