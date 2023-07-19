«Фламенго» продвинулся в переговорах по Клаудиньо на миллиметры — Сезар

«Фламенго» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо, но продвинулся в сделке на миллиметры. Об этом сообщает журналист Мауро Сезар в «Твиттере» со ссылкой на источник в клубе.

Ранее представители «Фламенго» сообщали, что переговоры по трансферу 26-летнего Клаудиньо являются сложными, так как «Зениту» не нужно непременно расставаться со своим футболистом. Российский клуб выступает с позиции силы и может диктовать условия, даже несмотря на появившуюся информацию, что сам Клаудиньо уже согласовал контракт с «Фламенго» и желает выступать за эту команду.

Ранее сам Клаудиньо заявил, что остаётся в «Зените», так как у него действующий контракт с командой ещё на четыре сезона.