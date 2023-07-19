«Мечта сбылась». Полузащитник «Интер Майами» Арройо прокомментировал тренировку с Месси

Полузащитник «Интер Майами» Диксон Арройо поделился эмоциями после первой тренировки с аргентинским форвардом Лионелем Месси и испанским полузащитником Серхио Бускетсом.

«Держись и достигай. Мечта сбылась», – написал Арройо в социальной сети.

Отметим, что оба футболиста были представлены в качестве новых игроков «Интер Майами» позавчера, 16 июля. И Месси, и Бускетс перешли в команду на правах свободного агента, так как их контракты с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно истекли 30 июня 2023 года.

Месси с Бускетсом долгое время играли вместе за «Барселону», выиграв свыше двух десятков трофеев. Месси покинул клуб в 2021-м и на два сезона отправился в «ПСЖ». Бускетс же всю взрослую карьеру до нынешнего момента провёл в составе родного клуба.