Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» возмущён и разгневан словами Феликса про «Барселону», клуб сделал заявление

«Атлетико» возмущён и разгневан словами Феликса про «Барселону», клуб сделал заявление
Комментарии

Руководство мадридского «Атлетико» не позволяло нападающему Жоау Феликсу публиковать сообщения о желании выступать в «Барселоне». Руководство клуба пришло в ярость, когда прочитало эти строчки в СМИ, оно начало возмущаться и в адрес агента футболиста Жорже Мендеша. Об этом сообщает Relevo.

«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — сказали в «Атлетико».

Феликс ранее заявил, что играть за «Барселону» — его детская мечта и он хочет, чтобы она стала былью. Контракт 23-летнего португальца с «Атлетико» рассчитан до лета 2027 года.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:

Материалы по теме
Жоау Феликс — о своём будущем: я бы хотел играть за «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023