«Атлетико» возмущён и разгневан словами Феликса про «Барселону», клуб сделал заявление
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Руководство мадридского «Атлетико» не позволяло нападающему Жоау Феликсу публиковать сообщения о желании выступать в «Барселоне». Руководство клуба пришло в ярость, когда прочитало эти строчки в СМИ, оно начало возмущаться и в адрес агента футболиста Жорже Мендеша. Об этом сообщает Relevo.
«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — сказали в «Атлетико».
Феликс ранее заявил, что играть за «Барселону» — его детская мечта и он хочет, чтобы она стала былью. Контракт 23-летнего португальца с «Атлетико» рассчитан до лета 2027 года.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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