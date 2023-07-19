«Атлетико» возмущён и разгневан словами Феликса про «Барселону», клуб сделал заявление

Руководство мадридского «Атлетико» не позволяло нападающему Жоау Феликсу публиковать сообщения о желании выступать в «Барселоне». Руководство клуба пришло в ярость, когда прочитало эти строчки в СМИ, оно начало возмущаться и в адрес агента футболиста Жорже Мендеша. Об этом сообщает Relevo.

«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — сказали в «Атлетико».

Феликс ранее заявил, что играть за «Барселону» — его детская мечта и он хочет, чтобы она стала былью. Контракт 23-летнего португальца с «Атлетико» рассчитан до лета 2027 года.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик: