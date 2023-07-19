Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» намерен подписать Яна Зоммера как можно скорее

«Интер» намерен подписать Яна Зоммера как можно скорее
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» хочет заполучить швейцарского голкипера мюнхенской «Баварии» Яна Зоммера как можно скорее, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации Романо, Зоммера не взяли на последний матч «Баварии» из-за возможного перехода в «Интер». Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее сообщалось, что приблизительная цена, на которую стороны будут ориентироваться в переговорах, — € 6 млн. В планах «Интера» остаётся также подписание 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина из «Шахтёра», который вместе с Зоммером может заменить Онана и покинувшего команду этим летом по истечении контракта Самира Хандановича.

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч.

Материалы по теме
Хёнесс: у Зоммера есть пункт, по которому он может уйти. Всё зависит от нашего решения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023