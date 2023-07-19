«Интер» намерен подписать Яна Зоммера как можно скорее

«Интер» хочет заполучить швейцарского голкипера мюнхенской «Баварии» Яна Зоммера как можно скорее, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации Романо, Зоммера не взяли на последний матч «Баварии» из-за возможного перехода в «Интер». Переговоры между клубами продолжаются.
Ранее сообщалось, что приблизительная цена, на которую стороны будут ориентироваться в переговорах, — € 6 млн. В планах «Интера» остаётся также подписание 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина из «Шахтёра», который вместе с Зоммером может заменить Онана и покинувшего команду этим летом по истечении контракта Самира Хандановича.
Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). За оставшуюся часть сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч.
- 19 июля 2023
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