Марк Кукурелья: нет сомнений, что я хочу остаться в «Челси»
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Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал своё будущее в клубе.
«Конечно, я хочу остаться в «Челси». Нет сомнений. Иногда вам нужно время, чтобы адаптироваться», – приводит слова Кукурельи журналист Низаар Кинселла.
Марк Кукурелья перешёл в «Челси» летом прошлого года за € 65,3 млн. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 33 матча за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «аристократами» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее официально стало известно о переходе ещё одного испанского защитника «Челси» в «Атлетико».
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