Анхель Корреа: моя мечта — выиграть Лигу чемпионов в составе «Атлетико»

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Анхель Корреа рассказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов в составе «матрасников».
«Когда я начинал в «Сан-Лоренцо», моей мечтой было выиграть Кубок Либертадорес, и мне повезло, что мы выиграли его впервые. И теперь у меня есть мечта — выиграть Лигу чемпионов в составе «Атлетико». Надеюсь, у меня будет возможность помочь в достижении этого. Команде не хватает победы в главном клубном турнире. Это мечта всех болельщиков клуба. Надеюсь, прежде чем я уйду, мы сможем этого достичь.
После финала Лиги чемпионов 2016 года я хотел уйти из команды. В следующем году тоже. Я начал винить во всём Диего Симеоне за то, что не выпустил меня тогда на поле, а я подготовил себя к тому финалу. Я собирался уходить, но мы связались, и он меня не отпустил. Мы проиграли по пенальти, я был очень зол из-за того, что не смог принять участие, я хотел помочь команде победить. Но это уже в прошлом», — приводит слова Корреа Marca.
- 19 июля 2023
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